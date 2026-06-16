Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Müllablagerungen entlang der Bundesstraße 3

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Hildesheim (ots)

Alfeld (bol) - In den vergangen Tagen, seit dem 11.06.2026 bis zum 16.06.2026, wurden vier Fälle von Müllablagerungen gemeldet. Die Ablageorte befanden sich allesamt im Flurgebiet oder an Feldwegen in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 3. Aufgrund der Art und des Umfangs des Unrats und des engen zeitlichen sowie örtlichen Zusammenhanges ist davon auszugehen, dass es sich um Müll des selben Ursprungs handelt. Die Ablageorte befanden sich in der Nähe der Ortschaften Imsen, Gerzen und Dehnsen.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0, zu melden.

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