Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (ep) - Am 15.06.2026 wurde in der Zeit von 18:10 Uhr bis 18:15 Uhr ein VW Multivan in der Hauptstraße, in 31171 Nordstemmen, beschädigt. Der PKW des Geschädigten befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer dafür vor-gesehenen Parkbucht am Straßenrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten PKW und verursachte dadurch einen Sach-schaden. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sach-dienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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