Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Giesen

Hildesheim (ots)

Giesen (jan) - Am 15.06.2026 wurde in der Zeit von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr wur-de ein blauer VW Golf in der Straße Schöne Aussicht in 31180 Giesen beschä-digt. Der Pkw des Geschädigten befand sich zu diesem Zeitpunkt geparkt in einer dafür vorgesehen Parkbucht am Straßenrand. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Pkw und verursachte dadurch einen Sachschaden. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sach-dienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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