Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichendiebstahl in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Eime - (schi) Am Montag, den 15.06.2026, ist es im Zeitraum zwischen 07:50 Uhr und 13:35 Uhr zu einem Kennzeichendiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das vordere und hintere Kennzeichen eines weißen Seats. Dieser war zu diesem Zeitpunkt in der Hauptstraße in 31036 Eime auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle ordnungsgemäß abgestellt.

Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell