Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Hildesheim// Nachtragsmeldung zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht vom 12.06.2026 auf den 13.06.2026 eine Frau leblos in einer Wohnung im Stadtgebiet Neuhof aufgefunden. Eine hinzugezogene Ärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der ersten Ermittlungserkenntnisse wurde der 30-jährige Ehemann der Verstorbenen noch vor Ort vorläufig festgenommen.

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Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich zum Tatzeitpunkt die Vierköpfige Familie in der Wohnung aufgehalten haben sollen. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seiner Ehefrau mit einem gefährlichen Gegenstand schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Anschließend soll er die gemeinsame Wohnung verlassen haben. Die 26-jährige Frau erlag ihren Verletzungen noch am Tatort.

Die Hintergründe sowie das Motiv der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am gestrigen Tag, 14.06.2026, wurde der 30-Jährige dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Hildesheim vorgeführt. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen machte er keine Angaben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ der Haftrichter Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Als Haftgründe wurden insbesondere die Schwere der Tat sowie Fluchtgefahr angenommen. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

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