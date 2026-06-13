Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Ermittlungen nach mutmaßlichem Tötungsdelikt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht zu Samstag, 13.06.2026, wurde der Polizei gegen Mitternacht eine Person in einem Mehrfamilienhaus im Trockener Kamp in Hildesheim gemeldet. Nach Angaben einer Anwohnerin soll sich ein Mann im Hausflur auffällig verhalten haben.

Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Da dieser zunächst nicht zugänglich war, wurden weitere Ermittlungen durchgeführt. Dabei ergaben sich Hinweise darauf, dass er Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses ist.

Nach dem Betreten der zugehörigen Wohnung fanden die Beamten mehrere Kinder sowie eine leblose Frau vor. Eine hinzugezogene Ärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Kinder wurden anschließend betreut und anderweitig untergebracht. Sie sind nach bisherigen Erkenntnissen äußerlich unverletzt. Der 30-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht.

Die verstorbene Frau und der Festgenommene standen in einer partnerschaftlichen Beziehung. Aufgrund der festgestellten Verletzungen wird derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei werden voraussichtlich am Montag nachberichten.

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