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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 12.06.2026 kam es in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Alfelder Ortsteil Langenholzen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der graue Audi eines 64-jährigen Alfelders wurde dort auf bislang unbekannte Weise an der Fahrertür beschädigt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel: 05181-80730

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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