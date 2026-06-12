POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Alfeld (gen) - Am 12.06.2026 kam es in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Alfelder Ortsteil Langenholzen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der graue Audi eines 64-jährigen Alfelders wurde dort auf bislang unbekannte Weise an der Fahrertür beschädigt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel: 05181-80730
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