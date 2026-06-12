POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos)- Am Freitagmorgen gegen 07:25 Uhr ist es auf der Bundesstraße 6 zwischen Uppen und Achtum zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass ein Cupra Born beim Überholen eines 45km/h-Fahrzeugs beinahe mit einem entgegenkommenden VW T-Cross zusammengestoßen sei. Dies konnte wohl nur durch ein Ausweichen des T-Cross in den Grünstreifen ...

mehr