Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Wohnhaus in Bockenem-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 09.06.2026 gegen 09:00 Uhr und dem 11.06.2026 gegen 10:00 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zugang in ein im Ulmenweg in Bockenem befindliches Wohnhaus und entwenden verschiedenen Schmuck.

Die Feststellung der Schadenssumme ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen die Hinweise geben können oder sonstige auffällige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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