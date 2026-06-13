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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Bürgercenter in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (kb) - Am 12.06.2026 ist es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters vor dem Bürgercenter in Sarstedt gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im o.g. Zeitraum das mittels Schlosses an einem Fahrradständer gesicherte Elektrokleinstfahrzeug der Geschädigten. Es handelt sich dabei um einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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