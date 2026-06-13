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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Versuchter schwerer Raub auf Freizeiteinrichtung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Freitagabend (12.06.2026) kam es kurz nach 19:30 Uhr zu einem versuchten schweren Raub auf eine Freizeiteinrichtung im Cheruskerring in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein maskierter Jugendlicher den Kassen- beziehungsweise Thekenbereich des dortigen Kart-Centers betreten und unter Vorhalt eines Gegenstandes von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Noch bevor es zu einer Geldübergabe gekommen sei, habe ein Zeuge, der sich ebenfalls in den Räumlichkeiten aufgehalten habe, eingegriffen. Diesem sei es gelungen, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen. Eine weitere Zeugin habe den Mann anschließend bei der Fixierung des Jugendlichen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte unterstützt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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