Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Glück im Unglück

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Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Am 13.06.2026, um 06:35 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrrichtung Hannover kurz vor dem Autobahndreieck Salzgitter ein Verkehrsunfall zwischen einem VW Crafter und einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. Ein 22-jähriger aus dem hessischen Florstadt beabsichtigte auf der BAB 7 in Fahrrichtung Hannover am Dreieck Salzgitter auf die A 39 zu fahren. Neben ihm befand sich ein 22-jähriger aus dem europäischen Ausland mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger, welcher weiter in Richtung Hannover fuhr. Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit führte dazu, dass der VW Crafter mit dem neben ihm befindlichen Auflieger zusammenstieß. Der VW Crafter fuhr seitlich auf den Auflieger auf infolge dessen die Fahrertür aus ihrer Verankerung gerissen und komplett zerstört wurde. Dem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass es zu keinen Personenschäden gekommen ist. Durch den Verkehrsunfall kam es lediglich zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.

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