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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe(fri): Am 13.06.2026 ereignet sich gegen 13:00 Uhr eine Verkehrsunfallunfallflucht auf einem in der Bismarckstraße in Lamspringe befindlichen Supermarktparkplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am stehenden PKW entsteht ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Lamspringe, tel. 05183/501990 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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