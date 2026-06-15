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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwere räuberische Erpressung auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Sonntag, 14.06.2026, kam es gegen 20:30 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung auf die Jet-Tankstelle in der Rex-Brauns-Straße in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm Geld übergeben worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Wildgatter.

Der Gesuchte wird als etwa 17 bis 18 Jahre alter Mann beschrieben. Er war mit einem schwarzen Hoodie sowie einer dunkelblauen Hose bekleidet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren zahlreiche Streifenwagen, eine Polizeidrohne sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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