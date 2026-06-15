Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Tabak- und Zigarettengeschäft am Moorberg

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jel) - Am 15.06.2026 ist es zwischen 02:09 und 02:12 Uhr zu einem Einbruch in einem Tabak- und Zigarettengeschäft am Moorberg in Sarstedt gekommen.

Drei bislang unbekannte Täter werfen mittels zwei Gullideckeln die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäftes ein und gelangen so in den Innenraum. Nachdem die Täter Tabakwaren entwendet haben, fliehen sie mit einem bislang unbekannten Fluchtmittel und bleiben bislang unerkannt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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