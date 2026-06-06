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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Großkontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs auf dem Autobahnparkplatz "Auf dem Hahnen"

Lambsheim (ots)

Am Freitagabend, den 05.06.2026, fand von 19 Uhr bis in die Nacht, um 01 Uhr, auf dem Autobahnparkplatz "Auf dem Hahnen" auf der A61 eine Großkontrolle der Polizei und des Zolls mit dem Schwerpunkt des grenzüberschreitenden Verkehrs statt.

Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim, der Zentralen Verkehrsdienste, weitere Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie der Autobahnpolizei Darmstadt kontrollierten gemeinsam mit Kräften des Hauptzollamts Karlsruhe insgesamt 135 Fahrzeuge und 270 Personen. Hierbei unterstützte die Autobahnmeisterei Ruchheim bei den Verkehrsmaßnahmen und der Ableitung des Verkehrs über den Autobahnparkplatz. Die benötigte Kontrollinfrastruktur wurde durch das THW Frankenthal gestellt.

Es mussten in zwölf Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren, in acht Fällen Strafverfahren und in drei Fällen zollrechtliche Verfahren gegen die Fahrzeugführer beziehungsweise deren Mitfahrer eingeleitet werden - darunter drei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zwei Mal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, einmal wegen Urkundenfälschung und einmal wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Des Weiteren leiteten die Polizeikräfte ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach Alkoholkonsum sowie vier weitere Verfahren nach Betäubungsmittelkonsum ein. In letzteren fünf Fällen entnahm ein Arzt den jeweiligen Autofahrern eine Blutprobe.

Drei kontrollierte Personen, gegen welche Aufenthaltsermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft vorlagen, waren zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen eine weitere Person lag ein Haftbefehl vor.

Die kontrollierenden Kräfte erfassten insgesamt neun Kontrollaufforderungen und Mängelberichte aufgrund fehlender mitzuführender Dokumente beziehungsweise nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommener Fahrzeuge. Letztlich durften insgesamt sieben Fahrzeugführer aufgrund von Personen- oder Fahrzeugmängeln ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Der Transport eines zehn Wochen alten Hundewelpen aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland führte zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Nach Einbezug des Tierschutzes Rhein-Neckar dürfen Hunde aus Nicht-EU-Ländern mit vorhandenem Tollwutimpfschutz frühestens nach sieben Monaten in die EU eingeführt werden. Es folgte eine Inobhutnahme des Jungtiers durch den Tierschutz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Junga, PK'in
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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