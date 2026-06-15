PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verlorenes Rad trifft Gegenverkehr und führt zu Verkehrsbehinderungen

Hildesheim (ots)

Baddeckenstedt / BAB 39 (vol) - Am 15.06.2026, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 58-jährige Dame mit ihrem Wohnmobil den Baustellenbereich der A39 von der A7 kommend in Richtung Wolfsburg. Zwischen den Anschlussstellen Baddeckenstedt und Westerlinde löste sich ein Rad von ihrem Fahrzeug, woraufhin sie abrupt zum Stehen kam. Doch damit nicht genug: Das abgefallene Rad setzte seinen Weg noch einige Meter fort, traf eine Warnbake der Baustelle und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es frontal mit einem Transporter kollidierte. An dem Transporter entstand Sachschaden, er verblieb jedoch fahrbereit. Das Wohnmobil ohne Rad hingegen musste abgeschleppt werden. Da die Panne sich ausgerechnet in einer sogenannten Röhre, also einer einspurigen Fahrbahn ohne Pannenstreifen in der Baustelle ereignet hat, saßen alle dahinter befindlichen Verkehrsteilnehmer für rund eineinhalb Stunden im Stau fest. Nachdem das Wohnmobil geborgen und die Fahrbahn frei war, überprüften die Polizeibeamten den aufgestauten Verkehr und halfen noch zwei Fahrzeugführern, deren PKW zunächst nicht mehr starten wollten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:13

    POL-HI: Schwere räuberische Erpressung auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Sonntag, 14.06.2026, kam es gegen 20:30 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung auf die Jet-Tankstelle in der Rex-Brauns-Straße in Hildesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstandes die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 03:45

    POL-HI: Einbruch in Tabak- und Zigarettengeschäft am Moorberg

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jel) - Am 15.06.2026 ist es zwischen 02:09 und 02:12 Uhr zu einem Einbruch in einem Tabak- und Zigarettengeschäft am Moorberg in Sarstedt gekommen. Drei bislang unbekannte Täter werfen mittels zwei Gullideckeln die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäftes ein und gelangen so in den Innenraum. Nachdem die Täter Tabakwaren entwendet haben, fliehen sie mit einem bislang unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren