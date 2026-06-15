Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verlorenes Rad trifft Gegenverkehr und führt zu Verkehrsbehinderungen

Hildesheim (ots)

Baddeckenstedt / BAB 39 (vol) - Am 15.06.2026, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 58-jährige Dame mit ihrem Wohnmobil den Baustellenbereich der A39 von der A7 kommend in Richtung Wolfsburg. Zwischen den Anschlussstellen Baddeckenstedt und Westerlinde löste sich ein Rad von ihrem Fahrzeug, woraufhin sie abrupt zum Stehen kam. Doch damit nicht genug: Das abgefallene Rad setzte seinen Weg noch einige Meter fort, traf eine Warnbake der Baustelle und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es frontal mit einem Transporter kollidierte. An dem Transporter entstand Sachschaden, er verblieb jedoch fahrbereit. Das Wohnmobil ohne Rad hingegen musste abgeschleppt werden. Da die Panne sich ausgerechnet in einer sogenannten Röhre, also einer einspurigen Fahrbahn ohne Pannenstreifen in der Baustelle ereignet hat, saßen alle dahinter befindlichen Verkehrsteilnehmer für rund eineinhalb Stunden im Stau fest. Nachdem das Wohnmobil geborgen und die Fahrbahn frei war, überprüften die Polizeibeamten den aufgestauten Verkehr und halfen noch zwei Fahrzeugführern, deren PKW zunächst nicht mehr starten wollten.

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