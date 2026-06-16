Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 15.06.2026 kam es im Zeitraum 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Ulmenweg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den tatbetroffenen Opel Astra des Geschädigten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

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