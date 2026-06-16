Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Harsum

Hildesheim (ots)

Harsum (jan) - Am 15.06.2026 ist es zwischen 06:45 Uhr und 15:20 Uhr zu einem Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrads am Bahnhof Harsum gekommen. Eine unbekannte Täterschaft näherte sich unbeobachtet dem Fahrradunterstand am Stadtweg, brach das Fahrradschloss des schwarzen Mountainbikes auf und entwendete dieses anschließend.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sach-dienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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