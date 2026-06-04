Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Moscheefassade mit Hakenkreuz und Doppel-Sigrune beschmiert

Papenburg (ots)

Am 23.05.2026 wurde im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:20 Uhr die Fassade der sich im Neubau befindlichen Fatih-Moschee in Papenburg in der Straße "Mittelkanal rechts" mit einem Hakenkreuz und einer Doppel-Sigrune beschmiert. Die bislang unbekannte Täterschaft nutzte dabei schwarze Sprühfarbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 in Verbindung zu setzen. /eot

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