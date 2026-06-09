Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebe erwischt

Am Montag befanden sich zwei Männer in Ulm auf Diebestour. Sie hatten es auf Parfüms und Lebensmittel abgesehen.

Ulm (ots)

Ein Detektiv beobachtete gegen 14.30 Uhr zwei Männer, die in einem Geschäft in der Hirschstraße mehrere hochwertige Parfüms einsteckten und den Laden verließen. Eine Streife der Polizei Ulm nahm die Tatverdächtigen kurz darauf in der Neuen Straße fest. Beide hatten das mutmaßliche Diebesgut noch bei sich. Auch ihr Trolley war bis oben vollgepackt mit Lebensmittel, die mutmaßlich gestohlen waren. Die 18 und 30 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, die Lebensmittel in einem Supermarkt beim Albert-Einstein-Platz gestohlen zu haben. Auf die beiden Männer kommen nun Anzeigen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls zu.

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