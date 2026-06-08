Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verbotswidrig gewendet

Am Sonntag verursachte ein Autofahrer in Ulm einen Unfall.

Ulm (ots)

Der 25-Jährige fuhr gegen 16 Uhr in der Basteistraße. An der Einmündung zur Münchner Straße wendete er mit seinem Audi verbotswidrig um eine Verkehrsinsel. Ein 42-jähriger Motorradfahrer fuhr ordnungsgemäß in der Münchner Straße und konnte nicht mehr anhalten und prallte gegen den Audi. Er stürzte von seiner Suzuki und erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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