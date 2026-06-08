Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Beim Überholen zusammengestoßen

Einen abbiegenden Traktor überholte ein 40-Jähriger am Samstag bei Blaustein.

Ulm (ots)

Ein 63-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr auf der L1244 von Arnegg in Richtung Blaustein. Er war mit seinem Traktor unterwegs und wollte nach links in eine Wiese abbiegen. Hinter ihm fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes. Der wollte den Traktor überholen und befand sich wohl bereits im Überholvorgang. Obwohl der Autofahrer noch versuchte auszuweichen kam es zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Unklar ist, ob der Traktorfahrer seinen Abbiegevorgang rechtzeitig angekündigt hatte. Hierzu machten beide Beteiligten widersprüchliche Angaben. Deshalb bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-3812. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.

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