LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 05.07.2025 kam es gegen 00:05 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft Stobraer Straße in Apolda. Hierbei geriet ein 21jähriger syrischer Bewohner mit seinem 25jährigen syrischen Mitbewohner in Streit auf Grund der Lautstärke im Zimmer. Diese gipfelte anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung in Folge dessen beide leicht verletzt wurden.

