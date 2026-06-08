Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Kontrolle übers Auto verloren

Eine 69-Jährige stieß am Sonntag in Böhmenkirch gegen eine Hauswand.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Hauptstraße. Dort fuhr die 69-Jährige mit ihrem Mercedes in Richtung Lauterstein. Wohl aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Mercedes und kam nach rechts von der Straße ab. Zunächst stieß sie gegen eine Hauswand. Die Fahrt endete dann wenige Meter später in einem Garten. Die 69-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden an dem Mercedes wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der weitere Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

++++++++ 1072511(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell