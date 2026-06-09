Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer achtet nicht auf Straßenbahn

Am Montag kam es in Ulm zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Radler. Der erlitt tödliche Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.15 Uhr in der Böfinger Steige Höhe Buchenlandweg. Die voll besetzte Straßenbahn der Linie 1 befuhr die Böfinger Steige stadtauswärts. Ein 78-Jähriger war im Buchenlandweg in Richtung Steige unterwegs. Dabei überquerte er laut Zeugen auf dem geteerten Bahnübergang die Straßenbahntrasse. Dessen 50-jähriger Fahrer erkannte noch die gefährliche Situation und leitete eine Bremsung ein. Das Schienenfahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den behelmten Radfahrer frontal. Der wurde weggeschleudert. Bei dem Unfall zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt, der Straßenbahnführer erlitt einen Schock. Notfallseelsorger waren vor Ort und betreuten den 50-Jährigen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge achtete der Senior wohl bei dem für ihn geltenden Rotlicht nicht auf das Schienenfahrzeug. Die Strecke und auch die Böfinger Steige war bis 18.45 Uhr voll gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde seitens der SWU eingerichtet. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die konnte noch bis ins Firmendepot weiterfahren.

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