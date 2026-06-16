Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Stadland +++ Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Am Montagvormittag ist ein 18-jähriger Autofahrer in Stadland mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann blieb unverletzt.

Am Montag, 15. Juni 2026, gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Stadland mit einem Opel die Straße Seefelderschaart.

Im Kurvenbereich zur Straße Norderseefeld Süd kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und kam dort zum Stillstand.

Glücklicherweise blieb der junge Fahranfänger bei dem Unfall unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Durch das Unfallgeschehen entstand neben Schäden am Fahrzeug auch Sachschaden an der Straßenberme. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

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