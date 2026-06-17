Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht nach Einbruch in Lemwerder Oberschule

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 16. Juni 2026, in eine Oberschule an der Schulstraße in Lemwerder eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit von 14:55 Uhr bis 17:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Klassenzimmer, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Pflanzen umgestoßen sowie eine Wand beschmiert.

Ob Gegenstände entwendet wurden und um welches Diebesgut es sich gegebenenfalls handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake zu melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Brake unter 04401/ 935-0 entgegen.

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