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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Rohbau einer Doppelhaushälfte in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 12. Juni 2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 15. Juni 2026, 12:00 Uhr, haben Unbekannte versucht, gewaltsam in den Rohbau einer Doppelhaushälfte an der Straße "An den Buchen" in Großenkneten einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter gewaltsam, durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in das noch im Bau befindliche Gebäude zu gelangen.

Etwaiges Diebesgut ist derzeit noch Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

Die Polizei Großenkneten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "An den Buchen" beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter 04435 97385-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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