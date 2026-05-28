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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Triftweg

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen im Triftweg durch. Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit 52 km/h unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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