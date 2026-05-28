Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Triftweg
Bad Dürkheim (ots)
Am Donnerstagmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen im Triftweg durch. Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr wurden bei mäßigem Verkehrsaufkommen insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mit 52 km/h unterwegs war.
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67098 Bad Dürkheim
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