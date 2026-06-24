POL-FR: Steinen: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum von Montag, 22.06.2026, 07.00 Uhr bis Dienstag, 23.06.2026, 21.00 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße und entwendete aus dem Fahrradkeller ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Cube und ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Bulls. Der Fahrradkeller stand zum Tatzeitpunkt aufgrund von Bauarbeiten offen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 Euro.
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