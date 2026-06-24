PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 22.06.2026, 07.00 Uhr bis Dienstag, 23.06.2026, 21.00 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße und entwendete aus dem Fahrradkeller ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Cube und ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Bulls. Der Fahrradkeller stand zum Tatzeitpunkt aufgrund von Bauarbeiten offen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 14:44

    POL-FR: Weilheim: Bus angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.06.2026, kam es auf der K6556 von Weilheim in Richtung Schlüchttal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem BMW. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Bus im Bereich einer engen Kurve angehalten haben, um den entgegenkommenden Verkehr, einen BMW und ein Baustellenfahrzeug, passieren zu lassen. Dabei soll der BMW die linke Fahrzeugseite des Buses gestreift und einen ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:43

    POL-FR: Lörrach: Kellerabteil in der Mühlestraße aufgebrochen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.06.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlestraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Abteil entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de X: ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:34

    POL-FR: Auggen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 24.06.2026, gegen 07.35 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen Auggen und Müllheim ein Verkehrsunfall, bei welchem der mutmaßliche Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung Müllheim in Richtung Auggen und überholte hier einen Lkw. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren