POL-FR: Steinen: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.06.2026, kam es auf der K6556 von Weilheim in Richtung Schlüchttal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem BMW. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Bus im Bereich einer engen Kurve angehalten haben, um den entgegenkommenden Verkehr, einen BMW und ein Baustellenfahrzeug, passieren zu lassen. Dabei soll der BMW die linke Fahrzeugseite des Buses gestreift und einen ...

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