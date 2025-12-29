Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Feuerwehr unterstützt bei Rettung eines gestürzten Pferdes

Menden (ots)

Am 28. Dezember 2025 gegen 18:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz alarmiert: Ein Pferd war auf einem vereisten Hof gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Die Besitzerin betreute das Tier bis zum Eintreffen der Feuerwehr und einer Tierärztin. Nach der Medikamentengabe durch die Tierärztin wurde zunächst versucht, das Pferd eigenständig aufstehen zu lassen - leider ohne Erfolg. Daraufhin brachte die Feuerwehr den Rüstwagen mit Kran in Stellung und baute ein spezielles Großtierhebegeschirr unter dem Tier ein. Mit Unterstützung des Krans konnte das Pferd schließlich sicher auf die Beine gebracht werden. Der Einsatz verlief erfolgreich: Dem Pferd geht es sehr gut. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Besitzerin übergeben. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell