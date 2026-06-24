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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Bus angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, kam es auf der K6556 von Weilheim in Richtung Schlüchttal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem BMW. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Bus im Bereich einer engen Kurve angehalten haben, um den entgegenkommenden Verkehr, einen BMW und ein Baustellenfahrzeug, passieren zu lassen. Dabei soll der BMW die linke Fahrzeugseite des Buses gestreift und einen erheblichen Sachschaden verursacht haben. Die Fahrerin sei ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut und ohne mit dem Busfahrer Kontakt aufzunehmen in Richtung Weilheim davongefahren. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Bus wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Hinweise auf die Verursacherin geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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