Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Feuer in KFZ Werkstatt

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Ahlen (ots)

Am 11.06.2026 wurde die Feuerwehr Ahlen um 13:12 Uhr zu einem Autohandel in die Dolberger Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten mehrere Arbeitsmittel in einer Garage. Durch die Feuerwehr wurde umgehend ein Löschangriff durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Zwischendecke aufgenommen, um etwaige Glutnester zu lokalisieren. Des Weiteren wurde eine maschinelle Belüftung durchgeführt, um den Brandrauch aus dem Objekt zu entfernen.

Im Einsatz waren die Hauptamtliche Wache, der Löschzug Hauptwache der freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Stadt Ahlen und die Polizei.

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