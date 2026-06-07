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Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: PKW vor Baum

FW-WAF: PKW vor Baum
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Ahlen (ots)

Um 14:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlen mit dem Löschzug Vorhelm zur Rolandstraße alarmiert. In Höhe der Einmündung zur Alten Ladestraße war ein PKW von der Straße abgekommen und landete nach einer Fahrt durch den Graben vor einem Baum. In dem PKW befanden sich 5 Personen. Drei von ihnen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen blieben unverletzt. Die Patienten wurden nach Ahlen und Beckum transportiert. Der Löschzug Vorhelm sicherte den PKW und stellte den Brandschutz sicher.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ahlen
Telefon: 02382-9500
E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de
https://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell

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