Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Versuchter Garagenaufbruch - Täter flüchtet ohne Beute
Lingen (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 19. März 2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 20. März 2026, 08:00 Uhr, kam es in der Straße Hohlweg in Lingen zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich mit einem nicht näher bekannten Werkzeug Zugang zu der Garage zu verschaffen. Der Versuch misslang, sodass der Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
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