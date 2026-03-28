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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Garagenaufbruch - Täter flüchtet ohne Beute

Lingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 19. März 2026, 20:00 Uhr, bis Freitag, 20. März 2026, 08:00 Uhr, kam es in der Straße Hohlweg in Lingen zu einem versuchten Einbruch in eine Garage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich mit einem nicht näher bekannten Werkzeug Zugang zu der Garage zu verschaffen. Der Versuch misslang, sodass der Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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