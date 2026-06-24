POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 22.06.2026 bis Dienstag, 23.06.2026, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße. Im Keller wurden drei Kellerabteile von der Täterschaft aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Im gleichen Zeitraum wurde auch in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße ein Kellerabteil aufgebrochen. Auch aus diesem Kellerabteil wurde offensichtlich nichts entwendet.
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