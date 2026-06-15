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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Einbruch in Kindertagesstätte: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Krefeld (ots)

Eine 42-Jährige Krefelderin meldete der Polizei am Samstag (13. Juni 2026) gegen 23:40 Uhr, dass sie von dem Balkon ihrer Wohnung auf dem Kreuzweg ein lautes Geräusch auf dem Gelände einer Kindertagesstätte vernommen habe. Kurze Zeit später habe sie das Licht einer Taschenlampe in dem Gebäude gesehen und die Polizei verständigt. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, wurde bereits ein Alarm ausgelöst und zwei Männer ergriffen vor der Polizei die Flucht. Ein 21-jähriger Krefelder konnte noch vor Ort festgenommen werden. Der andere Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen konnten die Beamten Diebesgut auffinden, welches augenscheinlich aus der Kindertagesstätte stammt. Außerdem konnten Hebelspuren an einem geöffneten Fenster festgestellt werden. Der polizeibekannte 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der zweite Tatverdächtige konnte wenig später ebenfalls festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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