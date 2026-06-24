Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026, wurde in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Straße abgestellter BMW angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte mindestens 1000 Euro betragen. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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