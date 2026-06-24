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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Wehr: Rettungseinsatz im Freibad Wehr

Freiburg (ots)

Nach intensiven Ermittlungen durch den Polizeiposten Wehr konnte der Unfallhergang zwischenzeitlich erhellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 10- Jährige gerutscht sein. Ein nachfolgend rutschender Junge im gleichen Alter soll den von der Rutsche wegschwimmenden 10 - Jährigen am Kopf erwischt haben, wodurch dieser bewusstlos wurde. Eine Gruppe von drei Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren, erkannten die Gefahrensituation glücklicherweise sofort. Zwei Mädchen hielten den Kopf des Bewusstlosen über Wasser und schrien um Hilfe, die dritte verständigte den Bademeister. Eine 35-jährige Frau, die sich im Becken im Bereich der Rutsche befand, zog den Jungen an den Beckenrand, wo der zwischenzeitlich identifizierte 43- jährige Mann den Jungen herausgehoben und an den Bademeister übergeben haben soll. Der Junge konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde ansprechbar mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. Er soll noch im Laufe der Woche nach Hause entlassen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den helfenden Personen gegeben haben. Weiterhin sucht die Polizei nach dem Jungen, der mit dem 10-Jährigen zusammenstieß. Der Polizeiposten nimmt Hinweise zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 entgegen, das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 erreichbar.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Wehr: Rettungseinsatz im Freibad in Wehr

Freiburg Am Montag, 22.06.2026, kam es zu einem Rettungseinsatz im Schwimmbad in Wehr, zu dem die Polizei hinzugezogen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein 10-jähriger Junge erfolgreich reanimiert werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Insbesondere wird eine männliche Person gesucht, die den 10-Jährigen wohl im Wasser aufgefunden und gerettet haben soll. Dabei sei dieser von zwei Mädchen unterstützt worden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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