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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach im Breisgau: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.06.2026, gegen 12 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Radfahrer die Elzstraße in Gutach. Auf Höhe des Anwesens Nr. 31A musste der Radfahrer stark bremsen, als plötzlich ein Auto aus einem Grundstück herausfuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben.

Um den Verkehrsunfall klären zu können, sucht die Polizei nach dem Unfallbeteiligten und eventuell vorhandenen Zeugen. Hinweise werden rund um die Uhr telefonisch entgegengenommen (Polizeirevier Waldkirch, Tel. 07681 4074-0).

RWK

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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