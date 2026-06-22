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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall auf der Hüserstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 23-jährige Daimler-Fahrerin zog sich am Sonntag, 21. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf der Hüserstraße leichte Verletzungen.

Sie befuhr gegen 18 Uhr die Hüser Straße in südlicher Fahrtrichtung. Der vor ihr fahrende 50-jährige Mercedes-Fahrer beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Als die junge Frau rechts überholte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte die Daimler-Fahrerin zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Mercedes wurde abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von zirka 7.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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