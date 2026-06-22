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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Werler Straße - Drei Verletzte

Hamm-Rhynern (ots)

Drei Personen verletzten sich am Samstag, 20. Juni, gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße.

Ein 34-jähriger Ford-Fahrer aus Sundern befuhr die Werler Straße in nördlicher Fahrtrichtung. An der Ampel auf Höhe des Rhynernbergs fuhr er auf den VW eines 60-Jährigen aus Oelde auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den Ford eines 63-Jährigen aus Olpe geschoben.

Der Mann aus Oelde zog sich schwere Verletzungen zu. Der VW-Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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