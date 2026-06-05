Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Immer mit der Nase voran: Spielzeughund "Charlie" stetiger Begleiter bei Polizeieinsätzen - Mit guten Nachrichten ins Wochende

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Bühl (ots)

Was hat eine gerettete Wasserschildkröte mit einem Spielzeughund namens "Charlie" zu tun? Wie haben die beiden auf ein gemeinsames Foto gefunden? Dahinter steckt eine rührende Geschichte, in der ein Polizist aus Bühl und seine zwei kleinen Nichten die Hauptrolle spielen. Weil ihr Onkel im Schichtdienst beim Polizeirevier Bühl tagtäglich spannende Einsätze erlebt, haben ihm die beiden Nichten einen kleinen "Polizeihund" geschenkt. Der Spielzeughund "Charlie" soll nicht nur als Erinnerungsstück dienen, er soll auch als stetiger Begleiter im Einsatzgeschehen als "Diensthund" ausgebildet werden, so der Wunsch der beiden Mädchen. Dem Charme seiner süßen Nichten verfallen, bedeutet deren Wunsch für den Vollblutonkel gleichzeitig der Befehl einer praktischen Umsetzung. So ist "Charlie" in der Hosentasche des Polizeibeamten bei allen Einsatzlagen stets mit der Nase voran in vorderster Reihe dabei. Natürlich auch am Pfingstmontag, als ein Jogger im Naturschutzgebiet "Waldhägenich" eine Wasserschildkröte in der prallen Sonne entdeckte und sich um sie sorgte. Der Anruf des Joggers bedeutete sogleich einen Polizeieinsatz für das Ermittlerduo um "Charlie." Weil ohne fachmännische Expertise für die polizeilichen Einsatzkräfte vor Ort nicht einschätzbar war, ob es dem Reptil gut geht, wurde es zunächst in polizeiliche Obhut genommen. Nach der Rettung des Panzertiers musste zur bildlichen Dokumentation des erfolgreichen Einsatzes selbstverständlich ein Foto für die Nichten her. So ist nun auch das Rätsel, wie ein Spielzeughund und eine Wasserschildkröte auf ein gemeinsames Bild finden, gelöst. Die bestens gelaunte Schildkröte wurde im Übrigen in die fürsorglichen Hände von Mitarbeitern des Tierheims Ottersweier gegeben. "Charlie" wartet erlebnishungrig auf weitere Einsätze.

/wo

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