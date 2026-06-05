Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizei hilft ausgesperrter Seniorin zurück in die eigenen vier Wände - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt (ots)

Eine 95-jährige Dame sorgte in der Nacht auf Dienstag für einen nicht alltäglichen Einsatz beim Polizeirevier in Rastatt. Die betagte Frau machte sich gegen 3:30 Uhr mit Rollator am Fenster des Polizeireviers bemerkbar und gab an, sich aus ihrer unweit gelegenen Wohnung ausgesperrt zu haben. Die Beamten begleiteten die Seniorin zunächst zurück in ihre Wohnung im dritten Obergeschoss. Weil die Wohnungstür dort ins Schloss gefallen war, konnte diese nicht direkt geöffnet werden. Während die 95-Jährige im Polizeirevier umsorgt wurde, gelang es den Polizisten zusammen mit tatkräftiger Unterstützung von Kräften der Feuerwehr Rastatt, mithilfe von Türöffnungswerkzeug, die Wohnungstür zu öffnen. Anschließend konnte die Seniorin wohlbehalten in ihre Wohnung zurückkehren.

/jg

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