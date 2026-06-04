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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Nach Verkehrsunfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr kam es im Kreisverkehr nahe der Autobahnausfahrt Achern zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus Richtung Rheinau kommend in den östlichen Kreisverkehr der L87 ein und missachtete die Vorfahrt eines 39-Jährigen, der sich mit seinem Audi A6 bereits im Kreisverkehr befand und die Ausfahrt in Richtung A5/Karlsruhe nehmen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen grauen Nissan Micra. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07841 7066-0 zu melden.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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