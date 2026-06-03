Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung und Beleidigung, Zeugenaufruf

Lahr (ots)

Nachdem eine 11- und eine 14-Jährige am Montagnachmittag in Lahr offenbar grundlos beleidigt und anschließend körperlich angegangen worden sein sollen, suchen die Beamten des Haus des Jugendrechts in Lahr nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die beiden Mädchen am Montag gegen 18:20 Uhr im Bereich des Rathauses auf, als sie von einer Gruppe aus sechs bis sieben Mädchen im Alter von etwa 12 bis 16 Jahren zunächst verbal beleidigt und anscheinend körperlich angegriffen worden sein sollen. Im Anschluss soll die Gruppe die Mädchen über die Marktstraße bis zum Schloßplatz verfolgt haben. Zu zwei der mutmaßlich Beteiligten liegen Personenbeschreibungen vor. Eine der Angreiferinnen soll etwa 175 Zentimeter groß, schlank und ungefähr 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte lange schwarze Haare bis zum Bauchnabel, trug eine schwarze Hose sowie ein pinkes Oberteil und war mit einem Make-up im sogenannten "Emo-Style" geschminkt. Sie wurde als westeuropäisch aussehend beschrieben. Eine weitere Beteiligte soll etwa 165 Zentimeter groß, kräftig gebaut und ebenfalls 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, war dunkel gekleidet und wurde als südländisch aussehend beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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