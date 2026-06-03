Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falsche Polizisten: Hintergründe noch unklar - Polizei bittet um Hinweise

Offenburg (ots)

Die Hintergründe eines Vorfalls am heutigen Mittwochmorgen in der Franz-Volk-Straße sind noch schleierhaft und haben zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen schwerer räuberischer Erpressung geführt. Nach den Schilderungen eines Vaters und dessen Sohnes seien sie kurz nach 5:30 Uhr in ihrer Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses von einer Gruppe bislang unbekannter Männer überfallen worden. Mehrere maskierte und allesamt schwarz bekleidete Personen hätten sich hierbei gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Überfallenen verschafft und Bargeld gefordert. Die Tätergruppierung hätte sich als Polizisten ausgegeben, wobei eine Person mit Vollbart ein T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei" getragen habe. Im Verlauf der Tathandlung sei von den falschen Polizisten Pfefferspray eingesetzt und der Vater gefesselt worden. Beide sollen massiv attackiert und sowohl geschlagen, als auch getreten worden sein, sodass dass Vater und Sohn entsprechend mit Verletzungen gezeichnet waren. Weil die Eindringlinge möglicherweise nicht das gefunden haben, was sie sich erhofft hatten, seien sie mit einem unbekannten Fahrzeug und quietschenden Reifen geflüchtet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen unter anderem, ob die Überfallenen möglicherweise auch Opfer einer Verwechslung geworden sein könnten.

Die Ermittler richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Wer hat im Bereich Franz-Volk-Straße/Okenstraße oder rund um das Bahnhofsareal eine verdächtige Personengruppe beobachtet, möglicherweise mit einem getragenen T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei"?

- Gibt es Zeugen, denen auf dem Weg zum Bahnhof ein oder mehrere Fahrzeuge ins Auge gefallen sind, die sich mit quietschenden Reifen oder schneller Geschwindigkeit entfernt haben?

Hinweisgeber setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

/wo

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