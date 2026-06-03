Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Sachbeschädigung in einer Friedhofskapelle, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Bislang unbekannte Personen sollen am Dienstag zwischen 9 Uhr und 18 Uhr in der Friedhofskapelle in Kuppenheim zwei Feuerlöscher entnommen und diese anschließend zu missbräuchlichen Zwecken vor Ort verwendet haben. Die Tatverdächtigen haben offenbar den gesamten Inhalt der Feuerlöscher in der Kapelle entleert wodurch sämtliche Sitzreihen, der Boden sowie der Altar erheblich beschmutzt wurden. Auch die Orgel wurde durch das Pulver des Feuerlöschers beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/lb

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