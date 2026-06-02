Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung eskaliert

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Wie sich bei den mittlerweile durchgeführten Ermittlungen herausstellte, waren am frühen Dienstagmorgen insgesamt je drei Personen zweier Gruppen aufeinander getroffen, im Verlauf dessen einer der festgenommen 19-jährigen mutmaßlichen Täter eine Bierflasche zerbrochen und hiermit seinem 18-jährigen Gegenüber mehrfach in das Gesicht gestochen habe. Dieser zog sich erhebliche Verletzungen im Mundbereich zu, woraufhin er durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht wurde. Im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen konnte ein 20-Jähriger im Bereich der Platanenallee festgestellt werden, der leichte Schnitt- und Schürfwunden am Körper aufwies und zur Gruppe des 18-Jährigen gehören dürfte. Nach Angaben des 20-Jährigen und einer Zeugin soll der Täter, der den 18-Jährigen mit der Flasche verletzte, während der Tat verlautbart haben, sein Opfer töten zu wollen. Im Rahmen der Ermittlungen und der eingeleiteten Fahndung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die mutmaßlichen Täter mit einem Mietwagen in Richtung Lahr unterwegs waren. In der Oberschopfheimer Straße in Friesenheim konnte durch eine Lahrer Polizeistreife das Fahrzeug schließlich festgestellt und angehalten werden. Den beiden im Wagen befindlichen 19-jährigen Tatverdächtigen konnte die Festnahme erklärt werden. Einer von ihnen musste mit Schnittwunden an der Hand in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Der weitere mutmaßliche Täter wurde zum Polizeirevier Offenburg verbracht. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, unter der Telefonnummer 0781 21-2820 um Hinweise.

/rs

Ursprungsmeldung vom Dienstag, 2. Juni 2026, 11:03 Uhr

Offenburg - Auseinandersetzung eskaliert

Eine zunächst verbale und anschließend körperliche Auseinandersetzung unter mehreren miteinander bekannten, zum Großteil aus Syrien stammenden Männern ist in den frühen Dienstagmorgenstunden eskaliert und hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags zur Folge. Nach Zeugenangaben soll es dabei gegen 1.45 Uhr zu den tätlichen Angriffen gekommen sein, weshalb die Polizei in der Nacht alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Beamten im Bereich der Halbinsel am Gifizsee konnte zunächst niemand festgestellt werden. Bei der Absuche wurden die eingesetzten Polizisten schließlich auf zwei Männer aufmerksam, von denen einer stark blutende Verletzungen im Gesicht aufwies. Bei dem zweiten Mann handelte es sich um den Anrufer, der den Notruf abgesetzt hatte. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich in der Folge um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Durch umfangreiche Ermittlungen und Überprüfungen gelang es den Beamten des Polizeireviers Offenburg, den zwei flüchtigen Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen. Im Bereich Friesenheim konnten Beamte des Polizeireviers Lahr beide Verdächtigen im Alter von 19 Jahren vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen, dem genauen Tatablauf sowie den Beteiligten dauern an.

/ks

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