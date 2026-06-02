Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Am Montag gegen 18 Uhr kam es nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu massiven Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 29-Jähriger, der Schuhe im Wert von etwa 100 Euro entwendete, widersetze sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme den polizeilichen Anweisungen. Nachdem der Mann zum Polizeirevier Rastatt gebracht wurde, zeigte er weiterhin ein aggressives Verhalten und bedrohte verbal die Beamten. Da den Mann ein erteilter Platzverweis nicht beeindruckte, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim anschließenden Verbringen in die Gewahrsamszelle leistete er erheblichen Widerstand und schlug und trat er gegen die Zellentür. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell