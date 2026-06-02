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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Am Montag gegen 18 Uhr kam es nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu massiven Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 29-Jähriger, der Schuhe im Wert von etwa 100 Euro entwendete, widersetze sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme den polizeilichen Anweisungen. Nachdem der Mann zum Polizeirevier Rastatt gebracht wurde, zeigte er weiterhin ein aggressives Verhalten und bedrohte verbal die Beamten. Da den Mann ein erteilter Platzverweis nicht beeindruckte, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim anschließenden Verbringen in die Gewahrsamszelle leistete er erheblichen Widerstand und schlug und trat er gegen die Zellentür. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwarten mehrere Anzeigen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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